2020/01/21 | 20:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قيام عشرات المتظاهرين مساء الثلاثاء بقطع طريق الدورة ببغداد سارعت قوات من مكافحة الشغب الى الانتشار لمنع التظاهر عند تقاطع الميكانيك الذي يمر منه الطريق السريع او ما يعرف بسريع الدورة .واظهر تسجيل مصور قيام قوات الشغب بمطاردة المتظاهرين داخل ازقة وشوارع المنطقة لاعتقالهم وتفريقهم .بغداد ..قوات مكافحة الشغب تطارد المتظاهرين في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. قوات مكافحة الشغب تطارد المتظاهرين بين أزقة منطقة الدورة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. قوات مكافحة الشغب تطارد المتظاهرين بين أزقة منطقة الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).