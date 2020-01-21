كوريا الجنوبية تقدم 300 ألف دولار كمساعدات للنازحين في إقليم كوردستان

2020/01/21 | 21:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أربيل ريبر أحمد وزير الداخلية لحكومة إقليم كردستان العراق غرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه تم التوقيع مع جمهورية كوريا الجنوبية على بروتوكول تعاون والمساعدات الإنسانية للنازحين في إقليم كوردستان العراق.هذا وأعلن أحمد، أن تم التوقيع مع “جوي كوان جينك” قنصل كوريا الجنوبية على بروتوكول خاص بالتعاون …

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