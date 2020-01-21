نتائج قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

2020/01/21 | 21:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ انتهت منذ قليل فعاليات، قرعة التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.

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