قوات الشغب تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين جنوبي بغداد

2020/01/21 | 21:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستخدمت قوات مكافحة الشغب في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قطعوا الطريق الدولي السريع جنوبي العاصمة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان قوات مكافحة الشغب تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المتواجدين على "سريع الدورة" جنوبي بغداد.يذكر ان المتظاهرين في منطقة الدورة قاموا في وقت سابق من مساء اليوم اليوم الثلاثاء، بقطع الطريق الدولي السريع المعروف شعبياً بـ"سريع الدورة" جنوبي بغداد وايقاف حركة السير بعدما نظموا تظاهرة اسفل جسر الميكانيك في منطقة الدورة.يذكر ان شهود عيان افادو لـ"كلكامش برس" في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين سيطروا على سريع محمد القاسم وسط بغداد، وتوجهوا الى الطرق القريبة من ملعب الشعب بعد انسحاب قوات الشغب، التي استخدمت العنف المفرط تجاه المتظاهرين في اليومين الماضيين، ما ادى الى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

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