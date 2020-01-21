تسمية العراقي

2020/01/21 | 21:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن نادي الأنصار اللبناني ،اليوم الثلاثاء، تعيين المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب السوري نزار محروسوكان محروس قد تقدم باستقالته أمس الإثنين، حيث حاولت إدارة الأخضر التمسك به، لكن قرار محروس كان حاسما بسبب الأوضاع في لبنان.وأكد المدرب العراقي ابو الهيل في اول تصريح له بعد استلام المهمة، أن اسم الأنصار ومشاركته في البطولة الآسيوية لعبا دورا جوهريا في اختياره لتدريب الأخضر، على الرغم من تلقيه عرضا لتدريب النجمة.وشكر أبو الهيل إدارة نادي الإخاء الأهلي عاليه على حسن التعامل في السنوات الماضية، مشددا على أنه يطمح بتقديم هدية لجماهير الأنصار بالمنافسة على اللقب الآسيوي.واعتبر أبو الهيل، أن مسؤولية الجهاز الفني ستكون كبيرة في البطولة القارية حيث يشارك بها أبرز الأندية القارية.وكشف أبو الهيل، عن جهازه الفني كاملا، حيث يضم سعيد إسكندر مدربا ونبيل بعلبكي مدربا مساعدا، وجهاد محجوب مدربا للحراس.وتمنى أبو الهيل، أن يعود الدوري، معتبرا أن قرار الاتحاد يضر بالكرة اللبنانية من حيث تعليق الدوري لأجل غير مسمى.

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