نوري المالكي: إطالة فترة البحث عن مرشح لرئاسة الوزراء ستؤدي الى نتائج كارثية

2020/01/21 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على تأجيل تسمية رئيس الوزراء الجديد بسبب الخلافات.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن اطالة فترة البحث عن مرشح مقبول كفوء لرئاسة الوزراء فِي ظل الأحداث التخريبية التي اخترقت التظاهرات، سيجعل القدرة على معالجة الأمر صعبا وسينتهي الى نتائج أكثر كارثية، مضيفا أنمسؤولية ذلك يتحملها من يعرقل اختيار مرشح رئاسة الوزراء.

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