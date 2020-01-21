{طفيلي} يخطف الجائزة الكبرى لنقابة ممثلي الشاشة

2020/01/21 | 21:12 - المصدر: الصباح

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لوس انجليس/ رويترز

حقق الفيلم الكوري الجنوبي "طفيل" مفاجأة بفوزه بالجائزة الكبرى لنقابة ممثلي الشاشة بالولايات المتحدة يوم الأحد الماضي واقتنص خواكين فينيكس ورينيه زيلويجر لقبي أفضل ممثل وممثلة ليعززا فرصهما في الفوز بالأوسكار الشهر المقبل.



وأصبح "طفيلي" الذي يتناول فجوة الثروة في كوريا الجنوبية أول فيلم بلغة أجنبية يفوز بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ جوائز نقابة ممثلي الشاشة الذي يمتد إلى 26

عاما.

ورغم طاقمه غير المعروف فقد تفوق الفيلم على أعمال أميركية ومنها "الأيرلندي"، و"ذات مرة في هوليوود" اللذين اعتمدا على نجوم

بارزة.



وفاز الممثل براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " ذات مرة في هوليوود" ، وتوجت لورا ديرن بلقب أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة زواج".



وتحظى جوائز نقابة ممثلي الشاشة بمتابعة كبيرة بوصفها مؤشرا لجوائز الأوسكار.

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