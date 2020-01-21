2020/01/21 | 21:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الدولي الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، ضربة قاسية للراغبين في ضمه، بعد أن أبلغ إدارة ناديه برغبته في البقاء حتى نهاية عقده في صيف 2022.وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن علاقة بيل (30 عامًا) بمدربه زين الدين زيدان، بدأت تأخذ مسارًا جيدًا، بعد أن اتجه الفرنسي للتخلص منه قبل بداية الموسم.وأشارت الصحيفة إلى مانشستر يونايتد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جاريث بيل يرفض المغادرة للدوري الانجليزي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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