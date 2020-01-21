2020/01/21 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_دوير ملخص الكتاب ماركس ضد نيتشه ..الطريق إلي ما بعد الحداثةد.محمد دويرروافد للنشر والتوزيع بالقاهرةيناقش الكتاب علاقة ما بعد الحداثة " الفكرة والمفهوم والتصورات" بفلسفتي كل من ماركس ونيتشه، ويطرح رؤية نقدية لعدد من القضايا التي يتم تناولها بوصفها مسلمات مفروغ من صدقها، من بينها علي سبيل المثال أن الصورة الراهنة للدراسات الثقافية إنما هي التعبير الأمثل والممثل الوحيد لما بعد الحداثة.و......

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