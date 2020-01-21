الحزب الاشتراكى المصرى - ورشة مناقشة -قانون العمل الجديد- الحزب الاشتراكي المصرى

2020/01/21 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الاشتراكى_المصرى ورشة مناقشة "قانون العمل الجديد" الحزب الاشتراكي المصرىوسط حشد من القادة العماليين والنقابيين، ومفكرين وسياسيين، ومهتمين بالشأن العام، استضاف "الحزب الاشتراكي المصرى" لقاءً متميزاً، ُطرحت فيه ملامح "قانون العمل" الجديد، علي أرضية النقاش المجتمعي الموضوعي، الذى دار بهدف استجلاء تفاصيله، ودراسة مدى ملاءمته لمصالح العمال والعاملين، الذين تصاعدت معاناتهم، في الفترة الأخيرة بشدّة، ويناضلون ......

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