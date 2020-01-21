الديوانية.. محتجون يستقبلون مقاتلين من الحشد على أحد الطرق الرئيسة بطريقتهم الخاصة ( فيديو )

2020/01/21 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، شريطا مصورا لجمع من المتظاهرين المحتجين على احد الطرق الرئيسية في محافظة الديوانية، وهم يستقبلون مركبات تابعة لقوات الحشد الشعبي.

ويظهر في الشريط المصور، عددا من المتظاهرين وحافلات كبيرة تابعة لقوات الحشد الشعبي، تحمل عدد كبير من مقاتلي الحشد، وهم يلتحقون إلى وحداتهم العسكرية الماسكة للارض بعد تحريرها من تنظيم داعش.

وأظهر الفيديو المحتجين وهم يهتفون "انتم على الساتر واحنا هنا".

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الثلاثاء، إعادة إحياء أكثر من 20 معملا بأكبر مدينة صناعية داخل المحافظة، وذلك بفعل حملات دعم المنتج الوطني التي انطلقت خلال الفترة الماضية أثناء الاحتجاجات الجارية.

وقال مدير ناحية بني س

بغداد اليوم-بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020) عن حصيلة جديدة لضحايا ومعتقلي التظاهرات منذ صباح أمس الأول الأحد.

وذكرت المفوضية، في بيان، أنها "وثقت ومن خلال فرقها الرصدية المنتشرة في ساحات

بغداد اليوم-الديوانية

أصدر محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، أمراً إدارياً بتكليف المهندس علي خليبص عواد بإدارة مهام مديرية البلديات في الديوانية.

ووفقا لكتاب، صادر عن محافظ الديوانية، أن الأخير أصدر أمرا إدارياً بتكليف المهندس علي خليبص عواد،

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