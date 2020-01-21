صحة صلاح الدين تُفصح عن مشاريعها المتلكئة

2020/01/21 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، المشاريع المتلكئة التي توقفت بسبب قلة التخصيصات المالية وسيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض مناطق المحافظة ما قبل تحريرها.

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