2020/01/21 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو مجلس النواب النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، اليوم الثلاثاء، أن الدور الرقابي لمجلس النواب لن يتوقف أثناء العطلة التشريعية، وأن العمل الرقابي سيبقى مستمراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: الدور الرقابي لن يتوقف أثناء العطلة التشريعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: الدور الرقابي لن يتوقف أثناء العطلة التشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).