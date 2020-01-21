محيي الدين محروس - طفولة بوتين

2020/01/21 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس لا يمكن فهم شخصية الإنسان دون العودة إلى طفولته وعائلته ومحيطه، وذلك للأثر الكبير على شخصيته.هناك الرواية الرسمية التي تذكر تاريخ ولادته وأسماء والديه ومكان ولادته: 07.10.1952 …! أما الرواية حسب كتاب: „ فوفا فوديا فلاديمير.سر روسيا بوتين „ للصحافية : كريستين كورتشاب - ريدليخKrystyna Kurczab - Redlich فإن ولادته الحقيقيقة هي قبل عامين من تاريخ ولادته الرسمية، وفي الأورال! ......

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