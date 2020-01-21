رشيد غويلب - عام على سلطة اليمين المتطرف / البرازيل: ممارسات فاشية ومقاومة شعبية يسارية متصاعدة

2020/01/21 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب مر عام على استلام الجنرال السابق واليميني المتطرف جايير بولسونارو رئاسة الجمهورية في البرازيل.ويتلمس المتابع طبيعة العام المنقضي من العناوين التي حملتها وسائل الاعلام لهذا العام: تهديدات، العفو عن افراد الشرطة والجيش المدانين بجرائم جنائية، رد الاعتبار لممارسات حقبة الدكتاتورية العسكرية، المزيد من مبيعات الأسلحة، ومراوحة اقتصادية.وبينت الإحصاءات التي نشرها الاتحاد الوطني للصحفيين في البرازيل مؤخ......

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