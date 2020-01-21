2020/01/21 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشيد_غويلب مر عام على استلام الجنرال السابق واليميني المتطرف جايير بولسونارو رئاسة الجمهورية في البرازيل.
ويتلمس المتابع طبيعة العام المنقضي من العناوين التي حملتها وسائل الاعلام لهذا العام: تهديدات، العفو عن افراد الشرطة والجيش المدانين بجرائم جنائية، رد الاعتبار لممارسات حقبة الدكتاتورية العسكرية، المزيد من مبيعات الأسلحة، ومراوحة اقتصادية.
وبينت الإحصاءات التي نشرها الاتحاد الوطني للصحفيين في البرازيل مؤخ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - عام على سلطة اليمين المتطرف / البرازيل: ممارسات فاشية ومقاومة شعبية يسارية متصاعدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويتلمس المتابع طبيعة العام المنقضي من العناوين التي حملتها وسائل الاعلام لهذا العام: تهديدات، العفو عن افراد الشرطة والجيش المدانين بجرائم جنائية، رد الاعتبار لممارسات حقبة الدكتاتورية العسكرية، المزيد من مبيعات الأسلحة، ومراوحة اقتصادية.
وبينت الإحصاءات التي نشرها الاتحاد الوطني للصحفيين في البرازيل مؤخ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - عام على سلطة اليمين المتطرف / البرازيل: ممارسات فاشية ومقاومة شعبية يسارية متصاعدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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