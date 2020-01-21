عاجــــــل : التظاهرة المليونية في العراق ضد قوات الاحتلال الامريكي ســـتنطلق مـــن ...؟!!

2020/01/21 | 22:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افادت بعض وسائل الاعلام المحلية عن ان المظاهرة المليونية التي دعا لها في وقت سابق الزعيم الصدري مقتدى الصدر ضد القوات الاجنبية واخراج القوات الامريكية من العراق ستنطلق من جسر الطابقين في بغداد بحدود الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل ......

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