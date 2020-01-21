بدء جلسة عزل ترامب بمجلس الشيوخ

2020/01/21 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بدأت جلسة المحاكمة الخاصة بإجراءات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمجلس الشيوخ.وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل قليل، إن الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة.وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحاكمة في مجلس الشيوخ، في إطار عزله بـ”الزائفة”، وذلك خلال تصريحات أدلى بها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قبل […]

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