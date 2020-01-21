لا أجانب بعد اليوم! السعودية تُقرّ قانونًا صادمًا للوافدين

2020/01/21 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، قانونًا جديدًا صادمًا للوافدين في المملكة، لتحصر بذلك العمل في أحد أضخم القطاعات على السعوديين فقط.وأوضحت الوكالة أن قرار مجلس الوزراء جاء “بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160/ 43) وتاريخ 16/ 9/ 1440هـ، ورقم (34/7) وتاريخ 12/ […]

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