كتائب حزب الله: سنطرد برهم صالح من بغداد بحال لقائه ترامب

2020/01/21 | 22:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله عبر تغريدة له على موقع تويتر بطرد رئيس الجمهورية برهم صالح من العاصمة بغداد في حال لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس

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