2020/01/21 | 22:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل النجمة المصرية نبيلة عبيد، بعيد ميلادها الـ75، فهي من مواليد 21 يناير 1945، ولقبت بنجمة مصر الأولى ، لما قدمته من أفلام للسينما المصرية.وقد كشفت الفنانة نبيلة عبيد، مؤخرا عن وصيتها ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.حيث نشرت صورا لها وعلقت قائلة : “أرفض تجسيد قصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية الفنانة “نبيلة عبيد”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية الفنانة “نبيلة عبيد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).