2020/01/21 | 22:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني “شيروان ميرزا” سفر أغلب اعضاء مجلس النواب إلى إقليم كردستان أو خارج العراق خشية التصعيد الذي تشهده العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية بعد […]

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