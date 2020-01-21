اوقف قرابة 500 قنبلة.. الأجهزة الأمنية تعتقل “صائد الدخانيات” في ذي قار

2020/01/21 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، المتظاهر مخلد عواد الملقب بصائد القنابل الدخانية في ذي قار .ونشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، خبر اعتقال عواد واقتياده الى جهة مجهولة بعد التعدي عليه بالضرب.الحريه للبطل اخي الصغير وصديقي مخلد عواد صائد القنابل الذي اصطاد مايقارب ٥٠٠ قنبله غازيه؛قوات الاجرام الحكومي في الناصريه تعتقله وتقتاده لجهه مجهوله […]

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