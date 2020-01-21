تعرف على مواعيد مباريات المرحلة الثانية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

2020/01/21 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواعيد جولات المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

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