متظاهرو بابل يواصلون قطع مداخل المحافظة لحين تحقيق مطالبهم | تقرير

2020/01/21 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يومان ومحافظة بابل تشهد قطعا للطرق والجسور ومداخل المحافظة ومخارجها من قبل متظاهرين احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن تظاهراتهم سلمية وأنهم يسمحون للحالات الإنسانية بالمرور..

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