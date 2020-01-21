محتجون في سوق الشيوخ يقطعون الطريق مع الناصرية

2020/01/21 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قام محتجون في قضاء سوق الشيوخ ، مساء اليوم الثلاثاء ، بقطع الطريق الرابط مع مدينة الناصرية .وذكر مصدر ان” المحتجين قطعوا الطريق العام بين القضاء ومدينة الناصرية بالاطارات المشتعلة بالنيران والحواجز الحديدية “.واشار المصدر الى ان ” القطع ياتي في اطار تصعيد الاحتجاجات الشعبية للضغط على الحكومة والكتل السياسية لتحقيق […]

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