العراق: احتجاجات داخلية ورسائل خارجية

2020/01/21 | 22:24 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق يعاني من أزمة معقدة ذات مستويات متراكمة ومتداخلة؟ المشهد اليومي هو مظاهرات واشتباكات وقتلى.



العراق هو كذلك البلد الذي اختاره الأمريكيون والإيرانيون كأرض مواجهة عسكرية.



لو استفاد العراقيون من الأمريكيين لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم.



من جهة أخرى، أين المصلحة في الإصطفاف إلى جانب إيران؟ تصل العراقيين رسائل من الخارج؟ هذا أكيد رسائل أم إملاءات؟ والعراقيون بحاجة إلى الخارج لأن العزلة قاتلة.



ما رسائل العراقيين إلى الخارج؟

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