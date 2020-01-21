شرطة ذي قار تنفي تعرض انابيب للنفط لعمل تخريبي

2020/01/21 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..نفت مديرية شرطة محافظة ذي قار ما تناقلته وسائل اعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي ، عن تعرض الانابيب الناقلة للنفط في قضاء الشطرة لعمل تخريبي ادى الى نشوب حريق فيها .وعزا بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه سبب الحريق الى ” وجود مستنقع من النفط خلفته اعمال […]

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