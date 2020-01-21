رئيس الجمهورية يغادر إلى سويسرا

2020/01/21 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادتوجه رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء الثلاثاء، إلى سويسرا.وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، إن "الرئيس صالح توجه الى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي الذي انطلقت اعماله صباح اليوم".

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، محمد الغزي، الثلاثاء 22-1-2020، إن تحالفه لن يصوت على دعم أي مرشحٍ، ولن يعترض على من يحظى بالمقبول، بالوقت نفسه.

وذكر الغزي خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، عن كواليس ما يجري بين الكتل السياسية بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد، قائلاً انه من يقول انه خير رئيس الجمهورية، برهم صالح، باختيار رئيس ال

بغداد اليوم - متابعة

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، رسالة الى المتظاهرين دعاهم فيها للتقدم فيما شدد على ان لا مكان للأغراب بالعراق.

وذكر الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، قائلا:"لا مكان لل

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