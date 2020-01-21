مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة ضوابط محاكمة ترمب برلمانيا

2020/01/21 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مناقشة الضوابط التي ستجري على أساسها محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانياً.

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