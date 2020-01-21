شاهـــد بالفيديــــو : ليلـــــى علــــوي تحــــقق حــــلم حيــــاتها مــــــن خــــلال فــــليم ؟!!

2020/01/21 | 22:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شفت النجمة المصريةليلى علوي ، عن المهنة التى كانت تتمنى أن تعمل بها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت علوي ايضا ، مقطع فيديو ، من فيلمها كلمة السر ، وظهرت خلاله وهى تصلح إحدى السيارات، وعلقت قائلة: كلنا اتسألنا السؤال ده لما كنا صغيرين نفسك ل...

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