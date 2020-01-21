إيران عدوة لإسرائيل وأمريكا إذا فهي صديقتنا وفي خندق شعبنا العربي!

2020/01/21 | 22:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبارى بعض الحكام العرب ومن لف لفيفهم من مرتزقة وسائل إعلامهم، وبعض أبناء الشعب العربي في كيل الاتهامات للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويركزون في اتهاماتهم على بعض الفوارق في الممارسات الدينية […]

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