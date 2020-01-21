2020/01/21 | 22:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتوعد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بـ"طرد الغرباء" قبل أيام من "التظاهرة المليونية" التي دعا إليها لتنديد بالتواجد العسكري الأمريكي في البلاد.

دعا الصدر إلى استمرار التظاهرات لـ "طرد الغرباء والفاسدين" والمطالبة بالسيادة الإصلاح والحرية

وكتب الصدر في تدوينة له تحت عنوان "نفثة"، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير، أبياتًا من الشعر تؤكد "قدرة الشعب على طرد الغرباء"، داعيًا إلى "استمرار التظاهرات للمطالبة بالسيادة والحرية والإصلاح".

وفيما يلي نص التدوينة:

لا مكان للغرباء في بلدي

فالشعب منتفض وذو مدد

فهل علمت أن صوت الشعب..



كزئرة الأسد

إذا علت واشتد زئيرها..



فإنها للنصر كالموعد

ستزيل كل غريب..



وتقتلع ظلم الفاسد

سيادة.



حرية.



إصلاح.



كالمطلب المتجذر المتجدد

هم العاشقون الذائبون..



بالموطن المتوحد

صادحون بصوتهم.



(يا موطني) عشقناك كسيد أوحد

تظاهروا..



تقدموا..



فأنا لكم محب مقتد

اقرأ/ي أيضًا:

الصدر يغازل المتظاهرين بـ"أمنية" و"يجامل" السلطات: احذروا حربًا أهلية طاحنة

الصدر يحدّد الضوابط والسيستاني يلمّح..



هل تنصاع الفصائل المسلحة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نفثة شعرية" من مقتدى الصدر قبيل مليونيته ضد القوات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نفثة شعرية" من مقتدى الصدر قبيل مليونيته ضد القوات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).