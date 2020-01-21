مقتدى الصدر: الشعب منتفض وذو مدد

2020/01/21 | 22:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بشأن "التظاهرة المليونية" المزمع انطلاقها يوم الجمعة المقبل، فيما أكد ان "الشعب ذو مدد"....

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