الأنواء:  تساقط أمطار متفاوتة في العراق وإنخفاض الحرارة لغاية السبت

2020/01/21 | 22:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: تساقط أمطار متفاوتة وإنخفاض الحرارة لغاية السبت بغداد – فائز جواد توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل هطول أمطار وانخفاض لدرجات الحرارة خلال الايام الثلاثة المقبلة.وجاء في تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى غائماً ممطراً والامطار متوسطة الى غزيرة […]

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