برلماني يكشف تفاصيل اجتماع صالح مع عدد من النواب

2020/01/21 | 22:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع مجموعة من النواب مع رئيس الجمهورية بشأن حسم مرشح رئاسة الحكومة.وقال العيساوي في تصريح نقلته وكالة […]

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