3 ملايين دولار جائزة لمن يقتل ترامب

2020/01/21 | 22:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- متابعات: نقلت رويترز عن وكالة أنباء الطلبة “إسنا” أن نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب […]

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