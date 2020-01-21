هدد بطرده من بغداد.. فصيل مسلح يخاطب رئيس الجمهورية برسالة شديدة اللهجة

2020/01/21 | 22:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بطرده من العاصمة بغداد في حال لقائه بالرئيس الاميركي دونالد ترامب او المسؤولين الاميركيين خلال منتدى دافوس الاقتصادي الذي سينطلق في سويسرا.ونشر ابو علي العسكري المتحدث باسم الكتائب:

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