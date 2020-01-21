منفذي جريمة “الصيرفة” في كربلاء بقبضة القوات الأمنية | تقرير

2020/01/21 | 22:46 - المصدر: قناة التغيير

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بعد أيام على تنفيذ جريمتهما..



القوات الأمنية في كربلاء تلقي القبض على منفذي جريمة قتل صاحب صيرفة مالية مع عامل أجنبي قرب منطقة سيد جودة وسط المدينة..

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