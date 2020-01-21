الداخلية: إغلاق 900 موقع إلكتروني تابع لعصابات {داعش}

2020/01/21 | 22:48 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح/ واع

أعلنتْ وزارة الداخلية إغلاق نحو 900 موقع الكتروني تابع لعصابات داعش الإرهابية تروج الشائعات، بينما أفاد مصدر امني في محافظة ديالى بأن أربعة من عصابات داعش الاجرامية قتلوا واصيبوا بقصف استهدف تجمعاتهم على الحدود مع صلاح الدينوقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن"أغلب الشائعات ليست عفوية"، مبيناً أن"هناك جيوشاً ومنظمات مغرضة تعمل بصورة خفية من أجل استغلال وضعية معينة باتجاهات أخرى".



ودعا معن "المواطنين الى توخي الحذر في الحصول على المعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقية"، لافتاً الى أن"هناك قنوات إعلامية رسمية كشبكة الإعلام العراقي والقنوات الوطنية التي يمكن الاعتماد عليها، فضلاً عن موقع وزارة الداخلية الذي يعد الجهة الرسمية في نقل الأخبار والتصريحات التي تتعلق بالأمن".

من جانبه أكد مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العقيد زياد محارب القيسي لـ"واع" أن"قسم محاربة الشائعات في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تمكن من إغلاق نحو 850 الى 900 موقع الكتروني تابع لعصابات داعش الإرهابية تروج للشائعات بعد رصدها وتشخيصها"، عاداً "الشائعات من الجرائم الخطيرة التي تؤثر في أمن واستقرار البلد"، مشيراً الى أن"قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، يعاقب كل من يروج عمداً لشائعة كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، أو خبر كاذب في زمن الحرب من شأنها أن تلحق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات العسكرية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع أو إضعاف الروح المعنوية في الأمة".



الى ذلك تمكنت عمليات سامراء، أمس الثلاثاء، من تفكيك 17 عبوة ناسفة في جزيرة مكيشيفة.

وذكر الاعلام الامني في بيان تلقته "الصباح" ان "كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة وأثناء عمليات تطهير مناطق جزيرة مكيشيفة وخط اللاين شمال سامراء تمكنت من العثور على 17 عبوة ناسفة محلية الصنع اثنان منها على شكل "جليكان" سعة عشرين لترا، وتم اتلافها موقعياً بتفجير مسيطر عليه".

بينما أفاد مصدر امني في محافظة ديالى بأن أربعة عناصر في عصابات داعش الاجرامية قتلوا واصيبوا بقصف استهدف تجمعاتهم على الحدود مع صلاح الدين.

وذكر المصدر أن "اثنين من عناصر داعش قتلا واصيب اثنان اخران بقصف مدفعي لقوات الجيش لتجمعات داعش الارهابية في سبيعات على الحدود بين ديالى وصلاح الدين"، مبيناً ان "القصف جرى وفق معلومات دقيقة".

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