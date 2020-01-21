2020/01/21 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام في كركوك، الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابة سطو مسلح بالمحافظة استخدم افرادها الزي العسكري لتنفيذ عملياتهم.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد ثلاثة ايام من العمل المتواصل

بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020) عن تشكيل لجنة تحقيقية في احداث المفرق بمحافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "لجنة الامن والدفاع النيابية ست

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، العثور على منصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية ليلة أمس.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "بعد تعرض السفارة الامريكية في بغداد الى صواريخ كاتيوشا استنفرت قيادة عمليات بغداد ج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسلحون يطلقون النار على ثلاثة اشخاص بينهم امرأة وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسلحون يطلقون النار على ثلاثة اشخاص بينهم امرأة وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).