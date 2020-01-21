أهالي الشطرة بذي قار يخمدون حريقا اندلع بمدرسة من قبل مجهولين

2020/01/21 | 23:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان مجهولين أقدموا على إحراق مدرسة في أحدى قرى قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس" أن "مجهولين أقدموا على إحراق مدرسة ثانوية الجهاد بقرية بني زيد بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن " أهالي القرية هرعوا إلى المدرسة وقاموا باطفاء الحريق فيها الذي اصاب إدارتها بإضرار جسيمة".

وأشار إلى أن " الأجهزة الأمنية قامت بفتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته ".

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