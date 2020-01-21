النجف: الدفاع المدني ينفذ عملية نوعية لإنقاذ سائق تكسي.. تم قطع مركبته إلى جزئين لاستخراجه

2020/01/21 | 23:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، بان فرق الدفاع المدني في المحافظة نفذت عملية نوعية لاستخراج سائق من مركبته.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " حادث مرعب وقع في محافظة النجف على الطريق الرابط بين (ابو صخير _ المشخاب) لمركبة صالون صغيرة".

وبين المصدر، أن " فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت بتطويقه لإنقاذ سائق التكسي الذي بقي عالقا داخل المركبة".

وأضاف، أن " الدفاع المدني اقدم على قطع المركبة إلى جزئين لاستخراج السائق، وفعلا نحجت الفكرة وتم إرسال السائق بعدها إلى المشفى لتلقي العلاج".

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