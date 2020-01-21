2020/01/21 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من آمن ب ( محمد ) فقد كفر ( 2 ) الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) تدبر في آيات سورة الأعراف ( 156 : 158 ) مجرد ملاحظة 1 ـ حين نقول ( من آمن ب ( محمد ) فقد كفر ) نقصد الإصلاح السلمى بتوضيح حقائق القرآن عن ماهية الإسلام وماهية الكفر .نريد في كل ما نكتب أن يتحول ( المحمديون / أُمّة محمد كما يقولون ) الى مسلمين لا يقدسون بشرا ولا حجرا .هذا هو معنى ومقصد التكفير عند......

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