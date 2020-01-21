احالة سعد لمجرد لجنايات بتهمة الاغتصاب

2020/01/21 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قررت غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، إحالة النجم المغربي سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.وقال موقع “لو باريزيان” الفرنسي إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، […]

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