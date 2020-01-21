سيتين يستبعد ميسي من مواجهة إيبيزا

2020/01/21 | 23:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيكي سيتين مدرب برشلونة يقرر إراحة عدة نجوم في مواجهة إيبيزا بكأس ملك إسبانيا وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي

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