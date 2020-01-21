الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية

2020/01/21 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحفي، إن "انتفاضة الشارع رسمت معالم لبنان الجديد".

وأضاف، حسان ذياب، "سننظم انتخابات جديدة بعد تعديل قانون الانتخابات".

وأفادت وسائل اعلام في وقت سابق، بأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، قد وصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد ميشال عون، لينضم إليهما لاحقا رئيس البرلمان نبيه بري.

وسبق أن أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون "ساعات".

وكتب على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، وأشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري "بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم".

وأكد خليل أن تشكيلة الحكومة الجديدة تشمل تيار "المردة" برئاسة سليمان فرنجيه قائلا: "المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبدا".

ولم يذكر خليل على وجه التحديد متى سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة وصفت بأنها الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما لا يزال لبنان بلا حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام.

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن الرئيس التركي قوله إنه &qu

بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، الإثنين (20 كانون الثاني 2020) أن استمرار حكومة تصريف الأعمال في لبنان ليس حلاً.

وقال الحريري في عدة تغريدات له عبر "تويتر" إن "القوى الأمنية والجيش يتوليان

بغداد اليوم - متابعة

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين (20 كانون الثاني 2020) بالانسحاب من معاهدة "انتشار السلاح" إذا أحيل ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

وقال ظريف خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيراني إن "

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