بالفيديو.. متظاهرو بابل يستقبلون الحشد الشعبي بالأهازيج

2020/01/21 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "كلكامش برس"، اليوم الثلاثاء، استقبالاً حافلاً للحشد الشعبي من قبل المعتصمين على الطريق الدولي السريع من أهالي محافظة بابل.وبحسب الفيديو فإن المتظاهرين استقبلوا قافلة للحشد الشعبي على الطريق السريع بالأهازيج، فيما كانت القافلة بجنود الحشد إلى وحداتهم على ما يبدو.

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