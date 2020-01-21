في النجف.. سطو مسلح على صاحب مكتب صيرفة وإصابته بجروح بليغة

2020/01/21 | 23:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بان عملية سطو مسلح وقعت على مكتب للصيرفة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " مسلحين مجهولين قاموا بعملية سطو مسلح على مكتب للصيرفة وتوزيع رواتب الموظفين وسط محافظة النجف الاشرف".





وبين المصدر، أن " عملية السطو انتهت بسرقة أموال من المكتب وإصابة صاحبه بجروح بليغة، فيما لاذ المسلحين بالفرار إلى جهة مجهولة".





وأضاف، أن" الأجهزة الأمنية قامت بنقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، وباشرت بتحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادث ".

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