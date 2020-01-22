دياب: الحكومة اللبنانية الجديدة تعبر عن تطلعات المعتصمين

2020/01/22 | 00:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، ان حكومته الجديدة تعبر عن تطلعات المعتصمين.

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