أنباء عن تحرك قوة أمنية من بغداد لفض إعتصام الناصرية على الطريق السريع

2020/01/22 | 00:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار قالت مصادر مطلعة في ذي قار، اليوم الثلاثاء بأن قوة أمنية كبيرة قد تحركت من بغداد بإتجاه ذي قار لفض إعتصام الطريق السريع بإتجاه البصرة.وذكرت المصادر، لـ"كلكامش برس"، بأنه، "لحد الآن لم يعرف نوع القوة القادمة بشكل دقيق، لكن المعلومات ترجح على أنها جاءت لفض إعتصام الطريق السريع وفتحه".ولم تكشف المصادر، عن تفاصيل أكثر عن القوة والأمر الذي جاءت به بشكل دقيق".ولم يتسن لـ"لكلكامش برس"، التأكد من دقة المعلومات الواردة من المصادر الأمنية، كما لم يصدر أي تعليق من شرطة المحافظة أو من قيادة العمليات بشأن قدوم أي قوة خاصة للمحافظة.الى ذلك، أكد ناشطون في الإعتصام، بأن "الشباب المعتصمون هناك لديهم علم بقدوم قوة أمنية بإتجاه ذي قار".وشهدت ذي قار اليوم إقالة مدير الشرطة الحالي اللواء ريسان الابراهيمي وتعيين العميد ناصر الأسدي بدلا عنه.ومنذ عدة أيام تشهد المدينة قطعا للطرق الداخلية والخارجية، وتعطيل شبه تام للحياة هناك.

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